Milan-Torino 4-2, Rossoneri in semifinale di Coppa Italia

Di Redazione CalcioBlog mercoledì 29 gennaio 2020

Milan-Torino 4-2: rossoneri in semifinale di Coppa Italia. Toro battuto ai supplementari a San Siro. Sintesi partita 28 gennaio

Milan-Torino finisce 4-2 con i rossoneri che volano in semifinale di Coppa Italia, al termine di un combattuto quarto. Dopo aver recuperato lo svantaggio di 1-2 sul finale del secondo tempo, il Diavolo vince ai supplementari.

La partita si sblocca quasi subito, al 12’, con Bonaventura che ben servito da Rebic segna l’1-0. Il Torino reagisce e trova il pari al 34' con Bremer che bissa poi al 71’ per la doppietta personale.

Il gol del neo entrato Calhanoglu al 91’ però gela il Toro, ormai con un piede all’altro turno. Si va ai supplementari. Al 99’ Donnarumma deve salvare la sua porta, lo stesso fa Sirigu poco dopo per due volte su Hernandez ma al minuto 106 è ancora Calhanoglu a fare centro portando il Milan in vantaggio. Al 108' Ibrahimovic segna il 4-2.

Per la squadra di Pioli prosegue così la serie positiva con tre vittorie consecutive in altrettante partite in campionato. In semifinale di Coppa Italia il Milan incontrerà la Juventus.

MILAN-TORINO 4-2 TABELLINO

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Krunic (81' Calhanoglu), Bennacer, Bonaventura (76' Leao); Rebic (106' Kessié), Piatek (65' Ibrahimovic). Allenatore: Pioli.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer (82' Djidji); De Silvestri (112' Laxalt), Lukic, Rincon (112' Lyanco), Aina; Verdi, Berenguer (90' Millico); Belotti. Allenatore: Mazzarri.

MARCATORI: 12' Bonaventura (M), 34' e 71' Bremer (T), 91' e 106' Calhanoglu (M), 108' Ibrahimovic (M).

AMMONITI: Rincon (T), Hernandez (M), Rebic (M), Kjaer (M), Krunic (M), Conti (M), Ibrahimovic (M).