Bologna-Brescia: 2-1. Vittoria in rimonta, gol decisivo di Bani

Di Redazione CalcioBlog sabato 1 febbraio 2020

Bologna-Brescia finisce 2-1 con i padroni di casa che dopo essere andati in svantaggio recuperano e battono le Rondinelle nell’anticipo pomeridiano del sabato della 22esima giornata di Serie A 2019/20200.

Il Brescia passa in vantaggio su calcio di rigore al minuto 36’ dopo aver evitato di andare sotto in due occasioni, con Joronen protagonista su Barrow e poi su Palacio.

Il fallo di Mbaye in area su Dessena fa fischiare il rigore: sul dischetto per il Brescia si presenta Torregrossa che non sbaglia. Il Bologna non si perde d’animo e poco dopo, al 43’, pareggia con il bel diagonale di Orsolini.

Nel recupero i felsinei hanno di che recriminare per il gol mancato da Palacio, poi nel secondo tempo Joronen deve salvare di nuovo su Barrow e Soriano, Skov Olsen prende una traversa e all’89’ arriva la rete del 2-1, firmata Bani.

La squadra di Mihajlovic si porta così a quota 30 punti, al 9° posto in classifica, confermando lo stato di grazia. Brescia ultimo a quota 15 punti.

TABELLINO BOLOGNA-BRESCIA

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye (82' Santander), Danilo, Bani, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini (72' Skov Olsen), Soriano, Sansone (12' Barrow); Palacio. Allenatore: Mihajlovic.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena (61' Martella); Romulo (72' Ndoj); Ayé (77' Donnarumma), Torregrossa. Allenatore: Corini.

MARCATORI: 36' rig. Torregrossa (BR), 43' Orsolini (BO), 89' Bani (BO).

NOTE: ammoniti Mbaye (BO), Torregrossa (BR), Danilo (BO), Romulo (BR), Poli (BO).