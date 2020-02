Serie A, il Sassuolo batte la Roma 4-2. Doppietta di Caputo

Di Redazione CalcioBlog sabato 1 febbraio 2020

A fine primo tempo i neroverdi erano già sul 3-0.

Batosta per la Roma in casa del Sassuolo. I neroverdi per la prima volta nella loro storia riescono a imporsi davanti al proprio pubblico contro i giallorossi. È finita 4-2, ma alla fine del primo tempo la partita era già sul 3-0 per gli uomini di De Zerbi e sembrava irrecuperabile per quelli di Fonseca.

Al 7', infatti, il Sassuolo è andato in vantaggio con Caputo, che, lanciato da Djuricic sul filo del fuorigioco, ha messo a sedere Mancini con un dribbling a rientrare e ha battuto Lopez con un destro rasoterra in diagonale da sinistra. Al 16' è arrivato il raddoppio, sempre firmato da Caputo, servito questa volta in area da Toljan che a sua volta era stato innescato da Berardi. Caputo ha insaccato a porta vuota. Il terzo gol è arrivato al 26', messo a segno da Djuricic con un destro rasoterra molto preciso che ha sospeso Lopez in uscita.

Nel secondo tempo la Roma ha provato ad accorciare le distanze. Al 54' ha trovato il primo gol con Dzeko che, sugli sviluppi di un corner, dopo che Smalling ha fatto da torre, ha calciato con il destro e ha preso il palo, ma la palla è stata recuperata da Pellegrini che ha rimesso in mezzo e ha permesso all'attaccante bosniaco di segnare di testa.

Al 73', mentre la Roma era in dieci per l'espulsione di Pellegrini, che ha beccato un rosso somma di ammonizioni dopo una trattenuta su Djuricic, Boga, su un cross di Peres, ha toccato con il braccio e così i giallorossi hanno usufruito di un calcio di rigore trasformato da Veretout. Ma un solo minuto dopo è arrivato il poker del Sassuolo, firmato proprio da Boga, che ha trovato l'immediato riscatto entrando in area e infilando un gran destro sotto l'incrocio alla sinistra di Lopez.

In classifica la Roma è quarta con 39 punti, ma potrebbe essere superata dall'Atalanta che ne ha 38 e deve ancora giocare. I giallorossi sono molto distaccati dalle squadre in vetta, perché è a -7 dalla Lazio, terza ma con due partite giocate in meno, -9 dall'Inter e -12 dalla Juventus. Il Sassuolo è 13° con 26 punti. Negli altri anticipi di oggi il Bologna ha vinto in casa contro il Brescia per 2-1, mentre in Sardegna tra Cagliari e Parma è finita 2-2.