Serie A, Juventus-Fiorentina 3-0. Doppietta di CR7 su rigore e gol di De Ligt

Di Redazione CalcioBlog domenica 2 febbraio 2020

Vittoria netta dei bianconeri nel lunch match della 22esima giornata.

Tutto bene per la Juventus nell'appuntamento casalingo contro la Fiorentina nel lunch match della 22esima giornata di Serie A. I bianconeri hanno vinto nettamente, 3-0, restando così saldamente in testa alla classifica anche per questa settimana: salgono a 54 punti, per ora +6 rispetto all'Inter, seconda, che deve però ancora giocare contro l'Udinese questa sera. La Fiorentina, invece, è al 14° posto e continuerà la sua lotta per la salvezza.

Per quanto riguarda la partita di oggi, la Juventus è andata in vantaggio al 40' grazie a un rigore trasformato da Cristiano Ronaldo dopo che Pezzella aveva toccato con il braccio la palla calciata dal limite da Pjanic. L'arbitro Pasqua, dopo aver consultato il Var, ha deciso di assegnare il penalty e CR7 non ha fallito.

Anche il gol del 2-0, arrivando all'80', è stato segnato da Cristiano Ronaldo su rigore e anche in questo caso il direttore di gara ha verificato al Var l'episodio sospetto, ossia un contatto tra Ceccherini e Betancur in area di rigore. Il fallo c'era e così ecco l'altro penalty per la Juve. La ciliegina sulla torta è arrivata nei minuti di recupero, al 91', quando, su una palla inattiva di Dybala, De Light ha staccato di testa, trovandosi in area da solo, e ha insaccato.