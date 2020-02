Inter-Milan 4-2: i nerazzurri raggiungono la Juventus con 54 punti

Di Redazione CalcioBlog domenica 9 febbraio 2020

L'Inter stravince il Derby di Milano e raggiunge la Juventus al primo posto della classifica di Serie A con 54 punti.

L'attesissimo Derby di Milano ha tenuto tutti col fiato sospeso per 90 minuti, ma alla fine è stata l'Inter a spuntarla sul Milan e conquistare tre punti che la portano in prima posizione nella classifica generale di Serie A al pari con la Juventus con 54 punti ciascuna.

Ci sono voluti 40' per sboccare la partita e il merito è andato all'ottimo passaggio di Zlatan Ibrahimovic, che ha consegnato al compagno di squadra Ante Rebic l'occasione perfetta per mandarla in porta. Sei minuti dopo è proprio Ibrahimovic a segnare il secondo gol del Milan con un meraviglioso colpo di testa durante il minuto di recupero prima della fine del primo tempo. Inter-Milan 0-2.

L'Inter è tornato in campo più carico all'avvio del secondo tempo ed è riuscita a riguadagnare terreno in pochi minuti: al 51' è stato Marcelo Brozovic a mandarla in porta senza lasciare scampo al portiere avversario e tre minuti dopo ci ha pensato Matias Vecino a centrare la porta e riportare il match ad una situazione di parità.

L'Inter si è portato in vantaggio al 70' con un ottimo corner di Stefan de Vrij e durante i minuti di recupero Romelu Lukaku riesce a segnare il quarto gol per l'Inter. Il match si chiude col trionfo dell'Inter 4-2 sul Milan.





Inter-Milan 4-2 | Tabellino

INTER (3-5-2): Padelli; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva (79′ Moses), Vecino, Brozovic, Barella, Young; R.Lukaku, Sanchez (71′ Eriksen). A disposizione: Handanovic, Stankovic, Ranocchia, D’Ambrosio, Biraghi, Sensi, Borja Valero, Agoumé, Esposito. All.:Conte

MILAN (4-2-3-1): G.Donnarumma; A.Conti, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie (81′ Paqueta), Bennacer; Castillejo (79′ Rafael Leao), Calhanoglu, Rebic (84′ Bonaventura); Ibrahimovic. A disposizione: Begovic, A.Donnarumma, Calabria, Gabbia, Musacchio, Laxalt, Biglia, Saelemaekers. All.: Pioli

MARCATORI: 40′ Rebic, 45’+1 Ibrahimovic; 51′ Brozovic, 53′ Vecino, 70′ De Vrij, 90+3 Lukaku

AMMONITI: 48′ Vecino, 55′ Skriniar, 55′ Barella, 61′ Kessié, 79′ Conti, 90+3 Lukaku

ESPULSO: Stellini

ARBITRO: Maresca

Inter-Milan 4-2 | Video gol

zlatan ibrahimovic not only scored the second goal, he also assisted rebic on the first goal. #intermilan pic.twitter.com/qncg3E7skq — Saquon. (@NotSaquon) February 9, 2020