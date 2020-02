Atalanta-Roma 2-1: i gol di Dzeko, Palomino e Pasalic

Di Redazione CalcioBlog sabato 15 febbraio 2020

L'Atalanta batte la Roma 2-1 nella 24esima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020.

Sfida Champions a Bergamo tra l'Atalanta di Gasperini e la Roma di Fonseca, con la prima riuscita a battere la seconda 2-1 nella 24esima giornata di ritorno del campionato di Serie A 2019/2020.

È stata Edin Dzeko a sbloccare la partita pochi istanti prima del fischio di fine primo tempo. Approfittando di un errore di un difensore avversario, Dzeko riesce a conquistare la palla e mandarla in rete al 45', portando in vantaggio la sua Roma.

L'Atalanta è tornata in campo più agguerrita e all'inizio del secondo tempo è riuscita a portarsi in vantaggio sulla Roma. Al 51' ci ha pensato Jose Palomino a mandarla in porta sfruttando nel migliore dei modi il passaggio di un compagno di squadra. Neanche dieci minuti dopo, il 61' Mario Pasalic segna il terzo gol di questo match grazie ad un ottimo passaggio di Robin Gosens. Atalanta-Roma 2-1.

Atalanta-Roma 2-1 | Tabellino

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Gomez (dall’86’ Muriel); Ilicic (dall’82’ Malinovskyi), Zapata (dal 59′ Pasalic). A disp.: Rossi, Sportiello, Caldara, Tameze, Czyborra, Castagne, Colley.

Allenatore: Gasperini

ROMA (4-1-4-1): Pau Lopez; Peres, Fazio, Smalling, Spinazzola; Mancini (dal 68′ Veretout); Pellegrini, Perotti (dal 78′ Villar), Mkhitaryan, Kluivert (dal 62′ Carles Perez); Dzeko. A disp.: Cardinali, Fuzato, Juan Jesus, Kolarov, Cetin, Under, Santon, Kalinic, Ibañez.

Allenatore: Paulo Fonseca

MARCATORI: 45′ Dzeko (R), 50′ Palomino, 59′ Pasalic (A)

ARBITRO: Orsato

AMMONITI: Gosens (A), Mancini, Mkhitaryan, Fazio, Veretout (R)

Atalanta-Roma 2-1 | Video gol