Coronavirus, la richiesta della FIGC: Serie A porte chiuse

Di Redazione CalcioBlog lunedì 24 febbraio 2020

Per scongiurare il rinvio di nuove partite, Figc e Lega di A sono pronto a giocare a porte chiuse

L'emergenza coronavirus ha condizionato l'ultima giornata di campionato, inducendo il Governo ad imporre il rinvio di 4 partite in programma tra Piemonte, Lombardia e Veneto proprio allo scopo di contenere i rischi. Ieri il Premier Conte ha ipotizzato il rinvio di tutte le partite della prossima giornata di campionato, tra le quali spicca Juventus-Inter, ma alla FIGC e alla Lega di A sanno benissimo che questa non sarebbe una buona idea perché il calendario è intasato e all'orizzonte ci sono anche gli europei.

FIGC e Lega di Serie A hanno dunque deciso di inviare al Governo la richiesta di giocare campionato e Coppa Italia a porte chiuse fino a quando sarà necessario; fare una previsione in tal senso è al momento sicuramente prematuro. Per ora si potrebbe anche decidere di far giocare a porte chiuse solo le partite nelle regioni focolaio e in quelle vicine, un'idea questa che sembra convincere Palazzo Chigi stando alle notizie che filtrano.