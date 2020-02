Napoli-Barcellona 1-1: highlights e video gol

Di Redazione CalcioBlog martedì 25 febbraio 2020

Napoli-Barcellona 1-1: Mertens illude i partenopei, Griezmann pareggia i conti, al ritorno servirà un'impresa agli uomini di Gattuso

Napoli-Barcellona 1-1 - Nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, il Napoli di Gennaro Gattuso pareggia tra le mura amiche contro il Barcellona. Un risultato che mette i catalani in posizione di vantaggio in vista della gara di ritorno, quando ai partenopei servirà una vera e propria impresa. Finisce 1-1 al termine di una contesa che Gattuso aveva preparato bene con le uniche armi che aveva a disposizione, considerato l’avversario: difesa e ripartenze veloci.

La strategia sembra essere quella giusta visto che al 30’ il Napoli si porta in vantaggio proprio al termine di un contropiede perfetto e finalizzato da Mertens. Per il belga 121 gol come il recordman Hamsik, ma tanta sfortuna ad inizio ripresa perché è costretto a lasciare il campo causa infortunio (subentra Milik). Il possesso è quasi interamente in mano agli ospiti e al 57’ Griezmann insacca probabilmente nell’unico errore commesso dalla retroguardia azzurra. Nel finale, espulso l’ex juventino Vidal per doppia ammonizione al termine di un alterco con Mario Rui.

Napoli-Barcellona 1-1 | Tabellino

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian, Demme (35' st Allan), Zielinski; Callejon (29' st Politano), Mertens (9' st Milik), Insigne. A disp.: Meret, Elmas, Luperto, Hysaj. All.: Gattuso

Barcellona (4-3-1-2): Ter Stegen; Semedo, Piqué (48' st Lenglet), Umtiti, Junior Firpo; Rakitic (11' st Arthur), Busquets, De Jong; Vidal; Griezmann (42' st Ansu Fati), Messi. A disp.: Neto, Araujo, Riqui Puig, Akieme. All.: Setien

Arbitro: Brych (Germania)

Marcatori: 30' Mertens (M), 12' st Griezmann (B)

Ammoniti: Busquets (B), Insigne (N), Messi (B), Griezmann (B), Vidal (B), Mario Rui (N)

Espulsi: Al 44' st Vidal per doppia ammonizione

Napoli-Barcellona 1-1 | Highlights e video gol

Mertens goal against Barcelona

(1-0) pic.twitter.com/UGN0btMAjb — Last Goal (@goallinehere) February 25, 2020