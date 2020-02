Champions: Lione-Juventus 1-0, bianconeri sconfitti nell’andata degli ottavi. Gol di Tousart

Di Redazione CalcioBlog mercoledì 26 febbraio 2020

Lione-Juventus 1-0 i bianconeri incassano la sconfitta fuori casa nell'andata degli ottavi Champions League. Gol di Tousart, highlights

Lione-Juventus termina 1-0 con i bianconeri che al Parc OL incassano la sconfitta fuori casa nell'andata degli ottavi di Champions League. Le squadre in campo si studiano per i primi venti minuti. La prima occasione da gol è per i francesi con Ekambi che su calcio d’angolo prende di testa la traversa.

È il prologo del gol che arriva 10 minuti più tardi con Tousart che, ben servito da Aouar, calcia male mandando comunque la palla oltre la linea bianca della porta difesa da Szczesny. Poi a ridosso dell’intervallo, Ekambi prova altre due volte a centrare la porta senza fortuna. Nel secondo tempo da segnalare due occasioni per Dybala e Higuain, ma la Juve non riesce a finalizzare.

Tra l'80' e il 90’ gli ospiti hanno anche protestato per due interventi in area di rigore: prima Ronaldo è andato giù a seguito di un intervento di Marcal, quindi è stato il turno di Dybala, trattenuto mentre controllava la palla, ma l'arbitro anche questa volta ha fatto proseguire. Nel recupero l’assedio bianconero iniziato negli ultimi 15 minuti della ripresa si conclude con un colpo di testa di Ronaldo a lato. Il discorso qualificazione è rinviato così alla partita di ritorno, il 17 marzo a Torino.

TABELLINO LIONE-JUVENTUS 1-0

LIONE (3-5-2): Lopes; Denayer, Marcelo, Marcal; Dubois (78' Tete), Guimaraes, Tousart, Aouar, Cornet (81' Andersen); Toko Ekambi (66' Terrier), Dembele. Allenatore: Garcia.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic (62' Ramsey), Rabiot (78' Bernardeschi); Cuadrado (70' Higuain), Dybala, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Sarri.

MARCATORI: 31’ Tousart.

AMMONITI: Cornet (L), Marcelo (L).