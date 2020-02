Ufficiale: Juve-Inter si giocherà a porte chiuse

Di Redazione CalcioBlog giovedì 27 febbraio 2020

Il Derby d'Italia si giocherà domenica sera senza pubblico sugli spalti

La decisione definitiva è stata presa: Juventus-Inter si giocherà a porte chiuse, così come Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-Spal e Sassuolo-Brescia. Ad annunciarlo è stato Paolo Dal Pino, presidente della Lega di Serie A. Tutte le istituzioni, calcistiche e non, hanno preferito optare per la linea della cautela, motivo per il quale è stato deciso di evitare di aprire gli stadi al pubblico con l'epidemia di coronavirus in corso.

La Lega di Serie A ha anche comunicato le date dei recuperi di 2 delle partite rinviate nello scorso fine settimana, entrambe programmate per mercoledì 11 marzo: Verona-Cagliari alle ore 15 e Torino-Parma alle 18:30. Per quanto riguarda Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria la data del recupero verrà decisa più avanti, tenendo anche conto del percorso in campo internazionale delle due squadre nerazzurre.