Serie A: il calendario delle giornate a porte chiuse (8ª e 9ª giornata di ritorno)

Di Redazione CalcioBlog venerdì 6 marzo 2020

La Serie A va avanti in piena emergenza coronavirus.

La Lega Calcio ha comunicato le date e gli orari della ventisettesima e ventottesima giornata di Serie A (ossia all'ottava e nona di ritorno) che si vanno ad aggiungere ai recuperi della ventiseiesima. In pratica per ora il calendario è slittato di una settimana, ma non abbiamo ancora indicazioni su quello che avverrà dopo, ossia sulla decima giornata di ritorno che inizialmente era prevista per il 22 marzo. Ricordiamo poi che ci sono anche tre partite della sesta giornata di ritorno da recuperare.

Della ventiseiesima giornata si sono disputate solo quattro partite: Lazio-Bologna 2-0, Napoli-Torino 2-1, Lecce-Atalanta 2-7 e Cagliari-Roma 3-4. Le altre si recupereranno come riportato qui di seguito.

Recupero della 26ª giornata:

Domenica 8 marzo 2020

Ore 12:30 Parma-Spal

Ore 15:00 Milan-Genoa

Ore 15:00 Sampdoria-Hellas Verona

Ore 18:00 Udinese-Fiorentina

Ore 20:45 Juventus-Inter

Lunedì 9 marzo 2020

Ore 18:30 Sassuolo-Brescia

Dal 13 al 15 marzo, invece, si disputerà la ventisettesima giornata

27ª giornata:

Venerdì 13 marzo 2020

Ore 18:30, Verona-Napoli

Ore 20:45, Bologna-Juventus

Sabato 14 marzo 2020

Ore 15:00, Spal-Cagliari

Ore 18:00, Genoa-Parma

Ore 20:45, Torino-Udinese

Domenica 15 marzo 2020

Ore 12:30, Lecce-Milan

Ore 15:00, Atalanta-Lazio

Ore 15:00, Fiorentina-Brescia

Ore 18:00, Inter-Sassuolo

Ore 20:45, Roma-Sampdoria

Mercoledì 18 marzo ci sarà il recupero di tre match della venticinquesima giornata, ossia la sesta di ritorno

Recupero della 25ª giornata:

Mercoledì 18 marzo 2020 ore 18:30

Atalanta-Sassuolo

Hellas Verona-Cagliari

Torino-Parma

Dal 20 al 22 marzo è in programma la ventottesima giornata.

28ª giornata:

Venerdì 20 marzo 2020

Ore 20:45, Lazio-Fiorentina

Sabato 21 marzo 2020

Ore 15:00, Brescia-Genoa

Ore 18:00, Sampdoria-Bologna

Ore 20:45, Juventus-Lecce

Domenica 22 marzo 2020

Ore 12:30, Sassuolo-Verona

Ore 15:00, Cagliari-Torino

Ore 15:00, Napoli-Spal

Ore 15:00, Udinese-Atalanta

Ore 18:00, Milan-Roma

Ore 20:45, Parma-Inter