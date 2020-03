Gravina (FIGC): "Non escludo stop al campionato se un calciatore è positivo al coronavirus"

Quello che ipotizzavamo qualche giorno fa è stato confermato oggi, in una intervista a Dribbling (Raidue), dal Presidente della Federcalcio Gabriele Gravina: nel caso in cui venisse trovato positivo al coronavirus anche un solo calciatore, è molto probabile che il campionato di Serie A venga stoppato. Il numero uno della FIGC infatti ha spiegato:

"In caso di giocatore positivo al coronavirus, non possiamo escludere la sospensione del campionato [...] Il rischio reale esiste e adotteremo tutti i provvedimenti per la tutela degli atleti, cercando di capire che impatto avrebbero sull'attività sportiva. Non possiamo escludere nulla né azzardare ipotesi che non possiamo prevedere"