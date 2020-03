Europa League: la Roma non parte per Siviglia, il Getafe non viene a Milano

Di Redazione CalcioBlog mercoledì 11 marzo 2020

La Roma non parte per Siviglia, il Getafe non prende il volo per Milano: Europa League nel caos, si attende la decisione dell'Uefa

Europa League nel caos in attesa di un pronunciamento da parte dell’Uefa: Inter-Getafe e Siviglia-Roma, due delle sfide in programma domani e valide per l’andata degli ottavi di finale, dovrebbero essere rinviate. Il club madrileno del Getafe, per bocca del suo presidente Angel Torres, ha già annunciato che non prenderà il volo per l’Italia: "Il Getafe non andrà a Milano, anche a costo di perdere il turno". Le autorità spagnole, dopo le limitazioni dei voli per l’Italia, stavano preparando un permesso ad hoc per i calciatori, ma hanno fermato tutto una volta preso atto della posizione del club.

Oggi, intanto, la Roma ha annunciato tramite i propri canali ufficiali che non partirà per Siviglia nel pomeriggio. "L’AS Roma non andrà in Spagna per il match di Europa League - si legge nel tweet del club giallorosso - contro il Siviglia a causa della mancata autorizzazione da parte delle autorità locali. Maggiori dettagli saranno resi noti dalla UEFA". Insomma, a sole 24 ore dal volo dell’Atalanta a Valencia, al club capitolino viene impedito di raggiungere il territorio spagnolo. Una situazione di cui l’Uefa dovrà prendere atto e fermare le competizioni europee poiché l’emergenza coronavirus è sempre più una questione continentale, non più solo italiana.

I sindacati calciatori chiedono lo stop degli allenamenti

In queste ore, tra l’altro, i sindacati dei calciatori italiani e spagnoli hanno chiesto lo stop di tutte le attività, anche gli allenamenti. Insomma, dopo quello del calcio italiano si va verso lo stop di altri campionati esteri, a mano a mano che i contagi aumenteranno, oltre che l’interruzione di Champions ed Europa League, delle quali non si può garantire la regolarità.