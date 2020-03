Coronavirus: 5 contagiati al Valencia, l'Atalanta rinvia gli allenamenti

Di Redazione CalcioBlog domenica 15 marzo 2020

Il Valencia annuncia che cinque suoi tesserati, tra calciatori e staff, sono risultati positivi al coronavirus, l'Atalanta rinvia la ripresa degli allenamenti

Primi casi di contagio da coronavirus anche nel calcio spagnolo: in un primo momento sembrava che si trattasse solo di Ezequiel Garay, difensore del Valencia, ma il club che ha incontrato pochi giorni fa l’Atalanta ha addirittura cinque tesserati contagiati. "Il 2020 è iniziato male per me. Sono positivo al Coronavirus, mi sento bene, seguirò le regole imposte delle autorità sanitarie e rimarrò isolato, in quarantena", ha annunciato via Instagram il 33enne difensore argentino. Poco dopo è arrivato anche il comunicato del Valencia, che ha confermato tra calciatori e staff in tutto 5 contagiati:

"Il Valencia - si legge nella nota - comunica che sono stati rilevati cinque casi positivi al Coronavirus COVID-19 tra giocatori e staff della prima squadra. Tutti sono ora nelle rispettive case in isolamento e sono in buona salute. Il club ribadisce il proprio sostegno alle autorità sanitarie nella campagna di sensibilizzazione sociale affinché l'intera popolazione rimanga a casa e continui a osservare tutte le misure igieniche di prevenzione".

Appresa la notizia, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che aveva previsto la ripresa degli allenamenti lunedì 16 marzo, ha rinviato tutto di due giorni. Considerato che le cose cambiano assai rapidamente, però, non è da escludere che da qui a mercoledì la ripresa della preparazione nerazzurra sia ulteriormente rinviata. Anzi, il protocollo dovrebbe portare alla quarantena di tutta la squadra bergamasca.

Spagna: positivo calciatore dell’Elche

L’Elche, club che milita nel campionato di Segunda Division spagnola, annuncia che un suo calciatore sia stato risultato positivo al test per il coronavirus. Rimarrà in isolamento per i prossimi 15 giorni.