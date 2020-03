Milan: Paolo Maldini e il figlio Daniel positivi al coronavirus

Di Mirko Nicolino sabato 21 marzo 2020

Il Milan comunica che il direttore tecnico Paolo Maldini e il figlio Daniel, calciatore della Primavera ma aggregato alla prima squadra, sono risultati positivi al coronavirus

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, è risultato positivo al test per il coronavirus. La notizia viene data dallo stesso club rossonero con un comunicato nel quale si fa menzione anche della positività di Daniel Maldini, figlio di Paolo e calciatore della squadra Primavera che ha anche esordito in Serie A in questa stagione. “AC Milan - si legge nella nota ufficiale - comunica che il Direttore dell’Area Tecnica del Club Paolo Maldini, venuto a conoscenza di aver avuto un contatto con una persona positiva e avendo in corso sintomi da virosi, è stato sottoposto ieri a tampone che è risultato positivo al Coronavirus. Allo stesso modo il figlio Daniel, attaccante della Primavera rossonera aggregato alla Prima Squadra.

“Paolo e Daniel - prosegue il comunicato - sono in buone condizioni e, dopo aver già trascorso oltre due settimane nella propria abitazione senza contatti esterni, come previsto dai protocolli medico-sanitari prolungheranno la quarantena per i tempi necessari alla completa guarigione clinica”. Il Milan non fa menzione se tutta la prima squadra, visti gli eventuali contatti con il direttore e il figlio, sia stata o sarà sottoposta ai tamponi. Ulteriori dettagli potrebbero essere forniti nei prossimi giorni.