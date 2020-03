Maxi Lopez contro Wanda Nara: "Hai portato i figli nell'epicentro del contagio"

Di Redazione CalcioBlog lunedì 30 marzo 2020

Nuova lite a distanza tra Maxi Lopez e Wanda Nara: il centravanti argentino accusa l'ex moglie di aver portato i suoi figli nell'epicentro del contagio

Nuova querelle a distanza tra Maxi Lopez e Wanda Nara. Il centravanti argentino, ex marito della showgirl e opinionista televisiva, ha pubblicato sui propri canali social un duro attacco alla madre dei suoi figli. L’ex Milan e Barcellona non ha gradito affatto che l’attuale moglie di Mauro Icardi abbia riportato i figli in Italia, nella loro casa di Milano, esponendoli al rischio contagi nella zona maggiormente colpita da coronavirus.

"Vorrei sapere in base a quali criteri - attacca Maxi Lopez su Twitter - rompi la quarantena durante una pandemia globale, in cui a tutti viene chiesto di non uscire, ed esponi i nostri figli a un viaggio da un paese all'altro, ti trasferisci e vai all'epicentro del contagio (Lombardia) in Italia senza importarsene di qualsiasi tipo di conseguenza. Cosa ti passa per la testa in questi momenti in cui la cosa più sacra che hai al mondo è la salute dei nostri figli? Mi indigna che tu non ne abbia coscienza. Se non vuoi farlo per voi, fallo per loro perché oggi sei la madre di 5 creature ma sembra che tu non l'abbia notato".

Insomma, i due ex coniugi tornano a litigare a distanza dopo mesi di relativa calma, durante i quali sembrava che i rapporti fossero distesi. L’impressione è che il livore tra i due sia talmente tanto che inevitabilmente, con cadenza casuale, le liti continueranno anche in futuro essendoci di mezzo tre figli.