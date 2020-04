Coronavirus, Lapo Elkann lancia raccolta fondi per la Croce Rossa | Ronaldo protagonista: "Never give up!"

Di Redazione CalcioBlog venerdì 10 aprile 2020

Covid-19, Lapo Elkann lancia raccolta fondi a favore della CRI: si può aderire da oggi 10 aprile su nevergiveup.tinaba.it

"Non mollare mai". Lapo Elkann scende in campo con una raccolta fondi, una iniziativa di solidarietà dell'Agenzia creativa Independent Ideas e della LAPS Foundation, organizzazione di beneficenza da lui fondata, a supporto della Croce Rossa Italiana (CRI).

L’organizzazione del terzo settore è impegnata in queste settimane nell’emergenza coronavirus a sostegno dei più deboli, delle persone che stanno vivendo maggiormente il disagio economico-sociale provocato dall’epidemia. Creatività e generosità si fondono in questa iniziativa che parte oggi.

Lapo: "Onorato e orgoglioso per i tanti testimonial"

Lapo Elkann, fondatore di Independent Ideas e Presidente della Fondazione LAPS spiega: "Ho sentito la necessità di scendere in campo per aiutare e sostenere chi, nell’attuale contigenza connotata da una gravità che ha toccato livelli inimmaginabili, soffre un pesante disagio economico e sociale. Sono nato nel privilegio e oggi non posso esimermi dal cercare di alleviare, seppure nel mio piccolo, le tante sofferenze che nel loro diverso profilo di esponenzialità attanagliano in questo momento il nostro Paese. Sono molto felice, onorato e orgoglioso, tra l’altro, del fatto che in tanti hanno voluto testimoniare la loro solidarietà nei confronti delle persone più esposte al rischio di povertà unendosi a me con entusiasmo in questa campagna di raccolta fondi, amici che ringrazio di vero cuore".

Grazie a Cristiano Ronaldo, che per primo ha aderito al progetto, la campagna di charity sarà amplificata sui suoi profili social e all’estero: "In questo momento così difficile per il mondo" dice CR7 "è importante essere uniti e supportarci a vicenda. Facciamo tutto il possibile per aiutare! Never Give up" (hashtag ufficiale: #nevergiveup).

Al via oggi la raccolta fondi

Alla raccolta fondi si può aderire da oggi 10 aprile 2020 effettuando una donazione anche minima sul sito nevergiveup.tinaba.it. A fare da testimonial alla raccolta fondi lanciata da Lapo Elkann oltre a Ronaldo tanti altri vip e campioni del mondo dello sport, personaggi della musica, del cinema, delle arti e della cultura: tutti vogliono mostrare la propria vicinanza all’Italia e agli italiani in un momento così difficile.

Tra loro Federica Pellegrini, Bebe Vio, Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Papu Gomez, Paolo Maldini, Javier Zanetti, Giuliano Sangiorgi, Giovanni Soldini, Alessandro Zanardi, Charles Leclerc, Giovanni Malagó.

#beyondthemask

Il progetto di Independent Ideas e LAPS avrà ovviamente un seguito social su Instagram con un filtro dedicato all’operazione #beyondthemask. Tutti potranno partecipare all’iniziativa, personalizzando il proprio selfie con la bandiera della propria nazione.

I proventi della raccolta fondi saranno donati alla Croce Rossa Italiana per la distribuzione di buoni pasto alle famiglie più bisognose di assistenza e alle persone più vulnerabili o in difficoltà economiche. Un modo concreto di aiutare davvero chi soffre, un’iniziativa che fa bene all’Italia intera.