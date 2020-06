Semifinali di Coppa Italia il 12 e 13 giugno, il calcio riparte

Di Redazione CalcioBlog giovedì 4 giugno 2020

Con le semifinali di Coppa Italia del 12 e 13 giugno il calcio riapre prima del campionato, l’annuncio di Spadafora

Con le semifinali di Coppa Italia del 12 e 13 giugno il calcio riparte, anticipando la ripresa del campionato di Serie A. Il governo, accogliendo la richiesta della Lega, ha concesso la deroga per l'anticipo di Juventus-Milan e Napoli-Inter mentre la finale di Coppa Italia 2020 prevista per il 17 giugno prossimo a Roma era stata già confermata.

Ad annunciarlo è il ministro per lo Sport Vincenzo Spadafora in diretta Facebook: "Si parte con tre partite sulla Rai in chiaro visto che il 17 ci sarà la finale". Il governo ha derogato al Dpcm che vieta lo svolgersi di tutte le manifestazioni sportive fino al 14 giugno.