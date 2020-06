Serie A, con nuovo stop play-off e play-out o classifica fatta da un algoritmo

Di Redazione CalcioBlog lunedì 8 giugno 2020

Il Consiglio Federale ha approvato la proposta del Presidente Gravina nonostante la contrarietà della Lega Serie A.

Il Consiglio Federale della Figc ha approvato la proposta di delibera del Presidente Gabriele Gravina con 18 voti a favore e sto 3 contrari, quelli della Lega Serie A. Ricordiamo infatti che la Lega, venerdì scorso, in assemblea aveva proposto, con una maggioranza di 16 presidenti su 20, il blocco delle retrocessioni dalla Serie A alla Serie B in caso di un nuovo e definitivo stop del campionato a causa dell’emergenza coronavirus.

Gravina, invece, ha proposto play-off e play-out nel caso in cui il campionato dovesse fermarsi di nuovo poco dopo la ripartenza, perché ci sarebbero ancora date utili per procedere. Invece, se dovesse fermarsi definitivamente in un momento in cui diventerebbe impossibile programmare play-off e play-out, si ricorrerebbe a un algoritmo che darebbe vita a una classifica con un criterio correttivo e in base a tale classifica si stabilirebbe chi retrocede e chi si qualifica alle Coppe europee.