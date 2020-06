Coppa Italia, arbitri semifinali: Orsato per Juve-Milan, Rocchi per Napoli-Inter

Di Redazione CalcioBlog giovedì 11 giugno 2020

I match in programma venerdì e sabato sera, dalle ore 21.

L'Aia ha comunicato oggi i nomi degli arbitri che dirigeranno le due semifinali di ritorno della Coppa Italia in programma nei prossimi due giorni. Per Juventus-Milan che si gioca domani all'Allianz Stadium di Torino, dalle ore 21, ci sarà Daniele Orsato, 44 anni, di Schio, affiancato dagli assistenti Mondin e Galetto, dal quarto uomo Massa, mentre per la Var ci saranno Aureliano e Vivenzi.

Per Napoli-Inter di sabato sera, sempre dalle ore 21, ci sarà invece Gianluca Rocchi, 46enne fiorentino, che sarà affiancato da Del Giovane e Cecconi, dal quarto uomo Mariani e in sala Var da Valeri e Giallatini.

Ricordiamo che nei match di andata era finita 1-1 la semifinale tra Milan e Juve giocata a San Siro, 1-0 per il Napoli la sfida tra i partenopei e l'Inter. Entrambi i match di ritorno si potranno guardare in tv e in streaming in chiaro sui canali Rai grazie a Raisport.