Gravina: "Manca solo l'ultimo tassello: i tifosi allo stadio"

Più di 15 milioni di italiani davanti alla tv per vedere Juventus-Milan e Napoli-Inter hanno reso il Presidente della FIGC Gabriele Gravina particolarmente euforico. Anche se, molto probabilmente, il numero è più basso, perché 15 milioni è la somma delle due serate, ma quasi certamente il pubblico era più o meno lo stesso. Ad ogni modo, al suo ritorno, il calcio ha confermato di essere lo spettacolo più seguito in Italia, anche dopo la pandemia.

Questa mattina Gravina è intervenuto nel corso della trasmissione radiofonica Radio Anch'io su Radio Rai e ha detto:

"Per me è un inizio di settimana straordinario. Oltre 15 milioni di italiani hanno visto le semifinali di Coppa Italia, siamo convinti che mercoledì ci sarà un seguito importante. Ci stiamo avviando alla normalità. È un messaggio di speranza per tutto il Paese, che vive di questi momenti e che non deve dimenticare tutto quello che abbiamo vissuto. Da questa esperienza drammatica dobbiamo creare le condizioni per migliorare come persone e appassionati di calcio. Manca l’ultimo tassello. Se l’evoluzione positiva della curva epidemiologica lo consentirà, i tifosi negli stadi saranno l’ultimo piccolo tassello per un senso concreto e reale di ritorno alla normalità"