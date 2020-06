Milan, Ibrahimovic: bene il controllo al polpaccio. In campo contro la Roma il 28 giugno?

Di Redazione CalcioBlog martedì 16 giugno 2020

Da adesso lo svedese può aumentare i carichi di lavoro.

Zlatan Ibrahimovic oggi si è sottoposto a una visita di controllo per verificare come procede il recupero dall'infortunio al polpaccio destro, che si è lesionato in allenamento circa venti giorni fa. La visita è andata bene e dunque lo svedese ha avuto l'ok per poter aumentare i carichi di lavoro e dunque migliorare la propria forma in vista del rientro in campo.

Ma quando rientrerà in campo Ibrahimovic? La data più probabile al momento sempre il 28 giugno, per il match in casa, a San Siro, contro la Roma. Se non dovesse farcela, da quel giorno in poi ogni partita potrebbe essere quella giusta per rivedere in campo Ibra.

Lo svedese deve ancora decidere quale sarà il suo futuro, se resterà a Milano o andrà via. Di certo la rapidità con cui recupera dagli infortuni lascia pensare che, nonostante i suoi 39 anni, possa ancora pensare di restare in campo e di non appendere ancora gli scarpini al chiodo. E le squadre pretendenti di certo non mancano.