Serie A, Torino-Parma 1-1

Di Redazione CalcioBlog sabato 20 giugno 2020

La serie A riparte dopo lo stop per il coronavirus con il recupero del 25° turno fra Torino e Parma. Highlights

La serie A riparte dopo lo stop causato dall’emergenza coronavirus con il recupero del 25° turno tra Torino e Parma, senza pubblico per le restrizioni legate all’epidemia. Finisce 1-1 con i padroni di casa che passano in vantaggio al 15’ su colpo di testa di Nkoulou che sfrutta al meglio il calcio d'angolo di Berenguer.

Passano 16 minuti e per il Parma Kucka di sinistro pareggia i conti. Dopo la pausa il Toro torna in campo pimpante. Prima Sepe salva la porta su conclusione di Zaza, poi Iacoponi mette a terra Edera in area piccola e l’arbitro concede il rigore. Al 48’ dal dischetto si presenta Belotti ma Sepe gli nega la gioia del vantaggio. Il Torino al 74’ si mangia un’altra occasione con Edera che di testa da buona posizione non riesce a finalizzare.

Per la squadra di Longo, sempre più nella zona calda della classifica, il pareggio di oggi significa un punto in sette partite. Il Toro aggancia l'Udinese al 14° posto con 28 punti mentre il Parma raggiunge il Milan al 7° posto, a quota 36 punti.

TABELLINO TORINO-PARMA 1-1

TORINO (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Bremer; Edera (st 37′ Lukic), Meité, Rincon, Berenguer (st 23′ Aina); Zaza, Belotti. A disp. Ujkani, Rosati, Lyanco, Djidji, Celesia, Ghazoini, Singo, Greco, Adopo, Millico. Allenatore Longo.

PARMA (4-3-3): Sepe; Darmian (st 40′ Laurini), Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka (st 40’ Brugman), Scozzarella (st 24’ Hernani), Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho (28’ st Caprari). Allenatore D’Aversa.

MARCATORI: 15' Nkoulou, 31’ Kucka.

AMMONITI: Iacoponi (P), Rincon (T), Brugman (P).