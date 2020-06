Risultati Serie A, 27a giornata: Lecce-Milan 1-4, Fiorentina-Brescia 1-1, Bologna-Juve 0-2

Domani altre quattro partite e mercoledì le ultime tre.

La 27esima giornata di Serie A è spalmata su tre giorni da oggi, lunedì 22, a mercoledì 24 giugno. Nei tre anticipi odierni abbiamo assistito al pari tra Fiorentina e Brescia per 1-1, alla vittoria del Milan a Lecce per 4-1 e al…

In Fiorentina-Brescia entrambi i gol sono arrivati nel primo tempo. Al 17’ i lombardi sono passati in vantaggio grazie a un calcio di rigore trasformato da Donnarumma, poi al 29’ è arrivato il pareggio di Pezzella. Da segnalare anche le espulsioni di Caceres per doppia ammonizione e dell’allenatore viola Iachini per proteste.

In Lecce-Milan rossoneri in vantaggio al 26’ con Castillejo, pareggio dei padroni di casa su rigore con Macosu al 54’, ma un minuto dopo, al 55’, raddoppio milanista con Bonaventura e al 57’ il gol del 3-1 del Diavolo con Rebic. Al 72’ il gol del poker degli uomini di Pioli con Leão per il definitivo 1-4.

Al Dall’Ara di Bologna la Juventus è passata in vantaggio al 23’ su rigore con Cristiano Ronaldo, poi al 36’ era già sul 2-0 grazie a un gol di Dybala ed è andata a riposo con due reti di scarto, ma nel secondo tempo il risultato non è cambiato. Al 91' c'è stata l'esplosione di Danilo per fallo su Juwara.

Questo tutto il programma della 27esima giornata di Serie A:

Giocate lunedì 22 giugno 2020:

Fiorentina-Brescia 1-1

Lecce-Milan 1-4

Bologna-Juventus 0-2

Martedì 23 giugno 2020:

Ore 19:30

Spal-Cagliari

Verona-Napoli

Ore 21:45

Genoa-Parma

Torino-Udinese

Mercoledì 24 giugno 2020:

Ore 19:30

Inter-Sassuolo

Ore 21:45

Atalanta-Lazio

Roma-Sampdoria

E vediamo ora la classifica aggiornata in base ai risultati di oggi:

Juventus* 66 punti

Lazio 62

Inter 57

Atalanta 51

Roma 45

Napoli 39

Milan* 39

Verona 38

Parma 36

Bologna* 34

Cagliari 32

Sassuolo 32

Fiorentina* 31

Udinese 28

Torino 28

Sampdoria 26

Genoa 25

Lecce* 25

Sial 18

Brescia* 17

*Una partita giocata in più