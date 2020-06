Risultati Serie A, 28a giornata: Brescia-Genoa 2-2, Cagliari-Torino 4-2 e Lazio-Fiorentina 2-1

Di Redazione CalcioBlog sabato 27 giugno 2020

I risultati della 28esima giornata del campionato di Serie A 2019/2020: Brescia-Genoa 2-2, Cagliari-Torino 4-2 e Lazio-Fiorentina 2-1.

La 28esima giornata di Serie A è spalmata su tre giorni, da venerdì 26 giugno a domenica 28 giugno. Nell'anticipo di venerdì la Juventus ha trionfato sul Lecce 4-0. Oggi, invece, a scontrarsi sono state Brescia-Genoa 2-2, Cagliari-Torino 4-2 e Lazio-Fiorentina 2-1.

In Brescia-Genoa è finita in pareggio 2-2 dopo le due reti del Brescia nei primi 15 minuti di gioco: Donnarumma al 10' e Alessandro Semprini al 13'. La rimonta del Genoa è iniziata al 38' con il gol di Iago Falque, ma per arrivare al pareggio si è dovuto attendere il 69' e alla freddezza glaciale di Andrea Pinamonti. Nonostante gli atti minuti di recupero, il match finisce in parità.

In Cagliari-Torino è stato il Cagliari a trionfare, iniziando a macinare reti fin dal 12', quando Nahitan Nandez è riuscito a mandarla in porta all'angolino basso di destra, senza lasciare scampo al portiere avversario. Giovanni Simeone ha segnato pochi minuti dopo, al 17' - rete poi confermata dal VAR - mentre per la terza rete il merito è stato di Radja Nainggolan subito dopo l'inizio del secondo tempo. Bremer del Torino ha tentato la rimonta mandando la palla in porta al 60' e pochi minuti dopo Andrea Belotti ha segnato la seconda rete per il Torino, ma questo non è bastato a ribaltare il match. Al 69' Andrea Belotti ha distanziato definitivamente il Cagliari e il match si è chiuso 4-2.

Lazio-Fiorentina è stata sbloccata al 25' dalla rete di Franck Ribery, che ha portato in vantaggio la sua Fiorentina sul Lazio. Ciro Immobile ha recuperato al 67' e Luis Alberto all'83esimo minuti ha scongiurato il pareggio. Il match si conclude con l'espulsione di Dusan Vlahovic della Fiorentina da parte dell'arbitro Michael Fabbri.

Questo tutto il programma della 28esima giornata di Serie A:

Venerdì 26 giugno 2020:

Juventus-Lecce 4-0

Sabato 27 giugno 2020:

Brescia-Genoa 2-2

Cagliari-Torino 4-2

Lazio-Fiorentina 2-1

Domenica 28 giugno 2020:

Ore 17:15

Milan-Roma

Ore 19:30

Napoli-Spal

Sampdoria-Bologna

Sassuolo-Verona

Udinese-Atalanta

Ore 21:45

Parma-Inter

E vediamo ora la classifica aggiornata in base ai risultati di oggi:

Juventus 69 punti

Lazio 65

Inter 58

Atalanta 54

Roma 48

Napoli 42

Milan 39

Parma 39

Verona 38

Cagliari 38

Bologna 34

Sassuolo 33

Fiorentina 31

Torino 31

Udinese 28

Sampdoria 26

Genoa 26

Lecce 25

Brescia 18

SPAL 18