Serie A, il Milan stende la Roma 2-0 con Rebic e Calhanoglu

Di Redazione CalcioBlog domenica 28 giugno 2020

Vittoria importante per i rossoneri in ottica europea.

Il Milan vince 2-0 a San Siro contro una diretta avversaria nella corsa alle coppe europee, la Roma. I giallorossi, però, restano ancora davanti ai rossoneri in classifica, ma il divario adesso si riduce a 6 punti. La squadra allenata da Paulo Fonseca è quinta con 48 punti, mentre quella di Stefano Pioli è settimana con 42 punti.

Pioli ha confermato la squadra che ha battuto il Lecce con Castillejo, Bonaventura e Calhanoglu alle spalle di Rebic, mentre Fonseca ha cambiato ben sei giocatori rispetto all’undici che ha battuto la Sampdoria. Ancora una volta, dunque, ha trovato conferma il detto “squadra che vince non si cambia”.

Prima del via il Milan ha reso omaggio a Pierino Prati con il capitano Romagnoli che è andato a deporre un mazzo di fiori al suo posto, la Roma, altra ex squadra di Prati, si è unita all’applauso. La prima vera occasione della partita è stata per i giallorossi con Dzeko che di testa, da pochi passi, ha sfiorato il palo alla sinistra di Donnarumma. Al 33’ c’è stato anche un cooling break a causa del caldo eccessivo: le squadre hanno avuto la possibilità di andare a rinfrescarsi per un minuto. Al 39’ la prima occasione del Milan con Calhanoglu, anch’egli di testa, ma la palla è finita alta di un metro. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0 in una situazione di sostanziale noia.

Nel secondo tempo, tra un cambio e l’altro, il Milan ha avuto un’altra occasione al 65’ con Calhanoglu, che ha calciato sul primo palo e Mirante di piede è riuscito a mettere in calcio d’angolo, poi due minuti dopo Paqueta ha cercato la via del gol con un destro rasoterra a giro da 22 metri, ma anche in questo caso Mirante ha mandato in angolo. Al 73’ c’è stato un altro cooling break e alla ripresa del gioco è arrivato il primo gol del Milan, al 76’, firmato da Rebic, dopo un’azione piuttosto rocambolesca: Kessié in mezza girata ha impegnato Mirante al centro della porta, Rebic sulla respinta ha calciato addosso al portiere giallorosso che ha deviato la palla sul palo, ma il pallone è tornato sui piedi di Rebic che è così riuscito a insaccare sotto la traversa.

All’88’ il Milan ha avuto la possibilità di usufruire di un calcio di rigore per un fallo di Smalling su Hernandez che era lanciato in area, Calhanoglu ha trasformato senza problemi e così il Milan ha potuto chiudere il match sul 2-0.