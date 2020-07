Champions ed Europa League: i sorteggi delle italiane per le Final Eight

Di Redazione CalcioBlog venerdì 10 luglio 2020

Sorteggiati a Nyon gli accoppiamenti di Champions ed Europa League in vista delle Final Eight: strada durissima per le italiane

Si sono tenuti oggi a Nyon i sorteggi relativi alle Final Eight di Champions ed Europa League, che si disputeranno rispettivamente in Portogallo e Germania. Durissima per le italiane impegnate in Champions: se ribalterà lo 0-1 dell’andata contro il Lione, la Juventus se la vedrà con la vincente tra Real Madrid e Manchester City, con gli inglesi che si sono imposti all’andata per 2-1. Il Napoli, che deve giocare il ritorno degli ottavi con il Barcellona al Camp Nou (1-1 al San Paolo) se la vedrebbero invece con la vincente tra Bayern Monaco e Chelsea. L’Atalanta, invece, unica squadra italiana già qualificata alle Final Eight, se la vedrà in gara secca contro il Paris Saint Germain.

Dopo il ritorno degli ottavi, la Champions si sposterà a Lisbona (stadi da Luz e José Alvalade): dal 12 al 15 agosto si disputeranno le gare dei quarti, il 18 e il 19 le semifinali, mentre la finale è in programma il 23 agosto.

Champions League, le Final Eight:

Quarti di finale:

(4) ATALANTA-Psg

(3) NAPOLI/Barcellona-Chelsea-Bayern Monaco

(2) Lipsia-Atletico Madrid

(1) Real Madrid/Manchester City-Lione/JUVENTUS

Semifinali:

Vincente quarto di finale 1-Vincente quarto di finale 3

Vincente quarto di finale 2-Vincente quarto di finale 4

Europa League: le Final Eight in Germania

Ripartirà il 5 agosto per concludersi il 21 dello stesso mese, l’Europa League. Le Final Eight prenderanno il via il 10 agosto e si giocheranno negli stadi di Colonia, Duisburg, Düsseldorf e Gelsenkirchen. L’Inter affronterà in gara unica il Getafe e ai quarti troverà la vincente tra Bayer Leverkusen e Rangers. La Roma, invece, se eliminerà il Siviglia, se la vedrà con la vincente tra Wolverhampton e Olympiacos.

I quarti di finale

1 - Vincente di Shakhtar Donetsk-Wolfsburg vs vincente di Basilea-Eintracht Francoforte

2 - Vincente di Manchester United-LASK vs vincente di Copenhagen-Istanbul Basakşehir

3 - Vincente di Getafe-Inter vs vincente di Bayer Leverkusen-Rangers

4 - Vincente di Roma-Siviglia vs vincente di Wolves-Olympiacos