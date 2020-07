Parma, un positivo nel gruppo squadra: "Chi è negativo giocherà"

Di Redazione CalcioBlog sabato 11 luglio 2020

La positività al COVID-19 di un membro del gruppo squadra del Parma non dovrebbe andare ad impattare sulle partita che la squadra giocherà nei prossimi giorni contro il Bologna e il Milan.

Il Parma Calcio 1913 ha cominciato oggi che un membro del gruppo squadra - non un calciatore - è risultato positivo al COVID-19 e che l'intera squadra, come previsto dalle direttive federali e ministeriali, si trova in isolamento presso il centro sportivo del Parma.

La nota precisa che il soggetto risultato positivo è completamente asintomatico ed è stato subito isolato dal resto del gruppo:

La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 e hanno iniziato l’isolamento presso il Centro Sportivo ma potranno continuare regolarmente l’attività, costantemente monitorati secondo il protocollo vigente.

La positività del soggetto non dovrebbe andare ad impattare sulle partita che il Parma giocherà nei prossimi giorni: domani contro il Bologna e mercoledì 15 luglio contro il Milan.