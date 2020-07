Serie A: Inter-Torino 3-1, i nerazzurri acciuffano la Lazio seconda

Di Redazione CalcioBlog martedì 14 luglio 2020

Inter-Torino 3-1, nel posticipo della 32esima giornata di Serie A 2019-2020, gol e highlights

L'Inter vince in rimonta contro il Torino per 3 reti a 1 e non manca l’occasione di acciuffare la Lazio seconda in classifica, nel posticipo della 32esima giornata di Serie A 2019-2020.

Il primo tempo si apre con i tentativi di Lautaro e Brozovic ma poi è Handanovic che al 17' su calcio d’angolo commette un clamoroso errore che fa passare in vantaggio il Toro, con gol messo a segno da Belotti.

Il primo tempo finisce praticamente senza colpo ferire ma nella ripresa la squadra di Conte scende in campo più determinata e la differenza si vede. È Young che, servito da Lautaro, con un destro al volo fa 1-1 e avvia la riscossa per i nerazzurri che vanno nuovamente in rete al 51' con Godin che sfrutta al meglio la torre di Sanchez.

Lautaro al 61’ firma il 3-1, su una conclusione deviata da Bremer. L’ultimo guizzo per gli ospiti è la traversa di Belotti al minuto 65.



TABELLINO INTER-TORINO 3-1

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin (31' st Skriniar), De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio (26' st Candreva), Brozovic, Gagliardini, Young (27' st Biraghi); Borja Valero; Sanchez, Martinez (39' st Eriksen). A disposizione: Padelli, Berni, Ranocchia, Asamoah, Esposito, Pirola, Agoume. Allenatore: Conte.

TORINO (3-5-1-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri (18' st Singo), Meité (18' st Lukic), Rincon, Aina, Ansaldi (18' st Berenguer); Verdi (31' st Millico); Belotti. A disposizione: Ujkani, Rosati, Lyanco, Greco, Edera. Allenatore: Longo.

MARCATORI: 17' pt Belotti (T), 49' st Young (I), 51' st Godin (I), 61' st Lautaro Martinez (I).

NOTE: Ammoniti: Brozovic, D'Ambrosio, Biraghi, Godin, Sanchez, (I); Aina, De Silvestri, Meité (T).