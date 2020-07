Atalanta, incidente per Muriel: ricoverato con trauma cranico

Di Redazione CalcioBlog martedì 14 luglio 2020

L'attaccante colombiano costretto a saltare il derby col Brescia

Incidente per Luis Muriel, attaccante colombiano dell’Atalanta. Mentre era a pranzo con i compagni, Muriel è scivolato sul bordo di una piscina rimediando un trauma cranico con ferita lacero-contusa. Il centravanti è stato subito trasportato in una clinica di Bergamo, dove si trova attualmente ricoverato. Le sue condizioni non sono gravi, ma di sicuro non sarà a disposizione del tecnico Gin Piero Gasperini in occasione del derby contro il Brescia in programma questa sera al Gewiss Stadium di Bergamo. Nelle prossime ore il club dovrebbe diramare un bollettino medico ufficiale.