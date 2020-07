Serie A, 33a giornata: risultati e classifica. Il Milan agguanta il Napoli. Pari per Juve e Lazio

Di Redazione CalcioBlog mercoledì 15 luglio 2020

Domani Torino-Genoa e Inter-Spal chiudono la 33a giornata.

Al roboante 6-2 dell'Atalanta di ieri contro il Brescia, la Juventus oggi ha risposto con un timido pareggio contro un sempre più sorprendente Sassuolo e anche la Lazio non è andata oltre il pari in quel di Udine. 3-3 nel match dei campioni d'Italia in carica, che ora guidano la classifica con 7 punti di vantaggio sulla seconda che è l'Atalanta, in attesa di vedere che cosa fa domani l'Inter che è quarta con 68 punti, mentre la Lazio, guadagnandone solo uno ora è terza con 69 lunghezze.

In Sassuolo-Juventus i bianconeri si sono portati subito sul 2-0 con i gol di Danilo al 5' e di Higuain al 12', poi i padroni di casa non solo hanno pareggiato con i gol di Djuricic al 29' e Berardi al 51', ma sono anche passati in vantaggio con Caputo al 54', poi Alex Sandro ha ristabilito la parità al 64' per il definitivo 3-3.

Ai fini della classifica un risultato certamente rilevante è il successo del Milan in casa contro il Parma per 3-1 da una parte e il pareggio del Napoli a Bologna per 1-1. Ora i rossoneri e i partenopei sono appaiati a 53 punti, ma ricordiamo che gli uomini di Rino Gattuso (oggi seduto in panchina insieme con l'avversario Mihajlovic) sono già qualificati per l'Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia, mentre per il Milan la corsa all'Europa è nel vivo. E lo stesso vale per la Roma che però è messa meglio dei rossoneri grazie ai suoi 57 punti.

Il Milan oggi è passato in svantaggio al 44' per un gol di Kurtic, ma nella ripresa ha capovolto la partita andando a segno con Kessié al 55', Romagnoli al 59' e Calhanoglu al 77'. In Bologna-Napoli sono andati in vantaggio per primi gli ospiti con Manolas al 7', ma Barrow ha pareggiato all'80'. La Roma si è portata sull'1-0 contro il Verona con un rigore trasformato da Veretout al 10', il Verona ha pareggiato al 47' con Pessina, ma due minuti dopo Dzeko ha segnato il gol del 2-1.

Nella zona bassa della classifica la Sampdoria ha vinto in casa contro il Cagliari grazie ai gol di Gabbiadini all'8' e alla doppietta di Bonazzoli al 40' e al 53'. La Fiorentina si è imposta 3-1 a Lecce con i gol di Chiesa al 6', Ghezzal al 38' e Cutrone al 40', per i giallorossi la rete è arrivata solo all'88' con Shakhov.

Domani la 33a giornata di Serie A si conclude con i due posticipi Torino-Genoa alle 19:30 e Spal-Inter alle 21:45.

Risultati 33a giornata Serie A

Giocata martedì 14 luglio 2020:

Atalanta - Brescia 6-2

Giocate mercoledì 15 luglio 2020:

Bologna - Napoli 1-1

Milan - Parma 3-1

Sampdoria - Cagliari 3-0

Lecce - Fiorentina 1-3

Roma - Verona 2-1

Sassuolo - Juventus 3-3

Udinese - Lazio 0-0

Posticipi giovedì 16 luglio 2020:

Ore 19:30, Torino - Genoa

Ore 21:45, Spal - Inter

Classifica Serie A

Juventus 77

Atalanta 70

Lazio 69

Inter 68*

Roma 57

Napoli 53

Milan 53

Sassuolo 47

Verona 44

Bologna 43

Cagliari 41

Parma 40

Fiorentina 39

Sampdoria 38

Udinese 36

Torino 34*

Genoa 30*

Lecce 29

Brescia 21

Spal 19*

*Una partita in meno giocata