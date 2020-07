Serie A: Torino-Genoa 3-0. Granata verso la salvezza

Di Redazione CalcioBlog giovedì 16 luglio 2020

I posticipi della 33esima di Serie A, Torino-Genoa 3- 0, quasi salvezza per i Granata. Inter-Spal

Nel posticipo valido per la 33esima giornata di Serie A il Torino batte il Genoa per 3 reti a 0 e assapora il gusto della salvezza. La sfida nelle zone calde della classifica viceversa è un altro boccone amaro per gli ospiti che vedono avvicinarsi lo spettro della retrocessione.

Il Genoa aveva cominciato la partita pimpante ma dopo una prima occasione fallita da Bremer, su calcio d’angolo, il difensore non sbaglia una seconda palla gol fotocopia, segnando l’1-0 per il Torino al 32'.

Belotti manca il raddoppio che viene rinviato alla ripresa iniziata con una tripla parata di Sirigu che respinge le conclusioni, nell’ordine, di Sanabria, Schoene e Pinamonti.

Il gol del 2-0 arriva al 76’ con una prodezza di Lukic, servito da Belotti, proprio quando il Toro sembrava più stanco. Lo stesso Belotti al 90’ infila il gol del 3-0. Il Torino si porta così in classifica al sestultimo posto, +1 sull’Udinese ferma a 36 punti. Il Genoa invece rimane a quota 30, quartultimo, sopra il Lecce, a quota 29.