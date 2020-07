Ufficiale: il Pallone d’Oro 2020 non sarà assegnato

Di Redazione CalcioBlog lunedì 20 luglio 2020

France Football annuncia che il Pallone d'Oro 2020 non sarà assegnato: il lungo stop dei campionati ha creato una situazione di disparità

Il Pallone d’Oro quest’anno non sarà assegnato. Il premio individuale più ambito dai calciatori, che vien assegnato ogni anno dalla rivista sportiva francese France Football rimarrà vacante nel 2020. Lo ha deciso lo stesso magazine che ha addotto come motivazione la lunga interruzione della stagione calcistica europea ed internazionale. Secondo France Football, si è creata una situazione di disparità tale da non rendere opportuna l’assegnazione del premio che dal 1956 è andato al migliora calciatore dell’anno solare.

Lionel Messi per gli uomini e Megan Rapinoe per le donne rimarranno i detentori del trofeo fino al 2021. Una notizia che non farà di certo contento Cristiano Ronaldo, che in questa stagione ha segnato di più dell’argentino e ha la possibilità di chiudere la stagione con più titoli dell’eterno rivale. Considerato che comunque tutti i campionati top europei arriveranno a normale conclusione e che ad agosto si giocheranno le finale eight delle coppe europee, la decisione di France Football non ci trova affatto d’accordo.