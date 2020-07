Andrea Pirlo allenatore della Juventus Under 23: è ufficiale

Di Mirko Nicolino giovedì 30 luglio 2020

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus Under 23: il suo vice sarà Roberto Baronio, mentre Marco Storari dovrebbe avere il ruolo di supervisore

Andrea Pirlo torna alla Juventus: sarà l’allenatore dell’Under 23, la seconda squadra bianconera che prenderà parte al campionato di Serie C 2020-2021. Andato via da Torino nel 2015 per chiudere la carriera nella MLS americana con la maglia del New York City, il “Maestro” ha di recente conseguito il patentino da allenatore, che gli consentirà di sedersi sulla panchina della Juve Under 23. Con lui ci saranno anche Roberto Baronio, suo ex compagno dei tempi di Brescia che ricoprirà il ruolo di collaboratore tecnico, e Marco Storari, ex portiere bianconero che sarà supervisore della seconda squadra prendendo il posto di Filippo Fusco.

Nelle intenzioni di Andrea Agnelli, Pirlo dovrebbe essere l'allenatore "fatto in casa" della Juventus del futuro. Qualcosa di analogo è successo a Barcellona e Real Madrid, club nei quali Pep Guardiola e Zinedine Zidane hanno iniziato proprio dalle rispettive seconde squadre.

Pirlo alla Juventus Under 23: l’annuncio del club

"Inizia oggi una nuova avventura, per Andrea Pirlo e per la Juventus, che dopo 5 anni tornano a lavorare insieme.

Andrea è infatti il nuovo allenatore dell'Under 23.

Dunque, da Maestro… a Mister; Pirlo ha salutato la Juventus dopo quattro stagioni nell’estate del 2015, con un palmarès bianconero incredibile: quattro Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Una storia costellata di tante, tantissime gemme: goal decisivi, assist dipinti su tela, visione di gioco comune a nessuno.

E un’esperienza, quella stessa che ha portato Andrea sul tetto del mondo con la Nazionale azzurra nel 2006, che ora metterà a disposizione dei ragazzi dell’Under 23, un progetto recente, in crescita continua e che quest’anno ha portato, alla sua seconda stagione, il suo primo e storico frutto, la Coppa Italia di categoria.

Una sfida è alle porte, per un ritorno che non può che far piacere.

Welcome Back, coach Pirlo!"