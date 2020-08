France Football: Cristiano Ronaldo stufo della Juve (e di Sarri) pensa a Parigi

Di Redazione CalcioBlog martedì 4 agosto 2020

Secondo il noto giornale sportivo spagnolo CR7 vuole lasciare la Juventus.

France Football, noto giornale sportivo francese, oggi ha lanciato una bomba: Cristiano Ronaldo ha "Parigi in testa". Il fenomeno portoghese vorrebbe lasciare la Juventus perché è stufo di una squadra non alla sua altezza e soprattutto di Maurizio Sarri, che considererebbe un "Ufo".

Secondo FF, CR7 starebbe progettando di lasciare la società bianconera e di approdare al Paris Saint Germain già da novembre, dopo la vittoria contro la Lokomotiv Mosca in cui, però, Ramsey gli ha soffiato un gol e Sarri lo ha sostituito prima della fina della partita.

Parigi sembra l'approdo più ragionevole più che altro per una questione di mezzi, perché non sono molte le squadre che possono permettersi Cristiano Ronaldo. Ma è anche vero che la notizia parte da un giornale francese e quale altro nome avrebbe potuto fare per vedere qualche copia in più?

Bisogna poi considerare che la Juventus è ancora in corsa per la Champions League e ora Ronaldo è concentrato su questo, una vittoria della Coppa delle Grandi Orecchie, che lui ha già conquistato cinque volte, una con il Manchester United (2007-2008) e quattro con il Real Madrid (2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018), potrebbe fargli cambiare idea. Per non parlare del fatto che non è certo al 100% che Sarri resti alla Juventus.

Insomma, l'ipotesi di un nuovo spostamento di Cristiano Ronaldo è certamente una notizia, soprattutto se parte da un giornale così prestigioso, ma è comunque da prendere con le molle quando manca ancora un appuntamento così importante come la Champions.