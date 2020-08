Juventus: incidente d'auto per il nuovo acquisto Arthur

Di Redazione CalcioBlog lunedì 17 agosto 2020

Il centrocampista brasiliano è risultato positivo all'alcotest

Nuova grana per Arthur, centrocampista brasiliano che la Juventus ha prelevato dal Barcellona. In questi giorni, l’ex Gremio sta trattando la risoluzione con il club catalano per potersi mettere a disposizione di Andrea Pirlo già all’inizio della preparazione in programma il 24 agosto. Sbarcato in Spagna per provare a risolvere la diatriba in prima persona, nella notte tra domenica e lunedì Arthur è stato protagonista di un incidente stradale che lo ha visto per fortuna uscire dalla sua vettura illeso.

Arthur positivo all'alcoltest: denunciato

Secondo quanto riferisce il quotidiano locale Diari de Girona, Arthur era alla guida della sua Ferrari a Palafrugell quando, per motivi in fase di accertamento, ha prima urtato un marciapiede, poi è andato a sbattere contro un lampione. Una pattuglia della polizia lo ha raggiunto sul luogo dell’incidente e lo ha sottoposto all’alcoltest. Il neo acquisto della Juventus è risultato avere un tasso alcolemico di 0,55, superiore al limite di 0,50. Per questo motivo, gli agenti hanno provveduto a denunciarlo penalmente.