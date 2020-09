Sorteggio calendario Serie A 2020-2021: la diretta streaming

Di Redazione CalcioBlog mercoledì 2 settembre 2020

Sorteggio calendario Serie A 2020-2021: la diretta streaming a partire dalle 12:00, la composizione delle 38 giornate live

Alle 12:00 si terrà il sorteggio del calendario di Serie A 2020-2021. La cerimonia, durante la quale saranno composte le 38 giornate del massimo campionato di calcio italiano, sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Serie A e Sky Sport 24 solo per gli abbonati. In streaming gratis il sorteggio sarà visibile in chiaro da computer, tablet e smartphone tramite i canali ufficiali YouTube e Facebook della Lega Serie A. Non si escludono big match già alla prima giornata. Di seguito la diretta video.