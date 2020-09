Serie A 2020-2021: anticipi e posticipi delle prime quattro giornate

Di Mirko Nicolino giovedì 3 settembre 2020

La Lega Calcio di Serie A ha comunicato gli orari delle prime quattro giornate con anticipi e posticipi: i turni infrasettimanali saranno su tre giorni

La Lega Calcio di Serie A ha comunicato gli orari delle prime quattro giornate del campionato 2020-2021. Contestualmente, sono stati stabilite le modalità con cui si giocheranno i turni durante tutta la stagione. Per il weekend, ad esempio, sono previsti tre anticipi al sabato (alle 15.00, alle 18.00 e alle 20.45), mentre domenica è confermato il lunch match alle 12.30, poi tre partite alle 15.00, un posticipo alle 18.00 e uno alle 20.45. Lunedì si giocherà sempre un posticipo alle 20.45. I turni infrasettimanali, invece, saranno distribuiti su tre giorni: un anticipo del martedì alle 20.45, un posticipo del giovedì alle 20.45, un anticipo il mercoledì alle 18.30 e le restanti sei gare alle 20.45.



L’ultima giornata, in programma il 23 maggio 2021, è al momento prevista con 10 gare in contemporanea alle 20:45, ma compatibilmente con la classifica e i verdetti, le si potrà suddividere in diversi blocchi.

Serie A: anticipi e posticipi dalla 1a alla 4a giornata

A dare il via al campionato sarà ufficialmente Fiorentina-Torino, anticipo di sabato 19 settembre alle ore 18:00. La Juventus campione d’Italia entrerà in scena domenica 20 settembre alle 20:45 contro la Sampdoria e giocherà anche la seconda e la terza giornata (Roma e Napoli) in posticipo serale della domenica. Curiosa la decisione per il derby Inter-Milan della quarta giornata, che si giocherà sabato 17 ottobre alle ore 18:00 e non in serale.

Prima giornata andata

19/09/2020 Sabato 18.00 FIORENTINA-TORINO SKY

19/09/2020 Sabato 20.45 HELLAS VERONA-ROMA DAZN

20/09/2020 Domenica 12.30 PARMA-NAPOLI DAZN

20/09/2020 Domenica 15.00 GENOA-CROTONE DAZN

20/09/2020 Domenica 18.00 SASSUOLO-CAGLIARI SKY

20/09/2020 Domenica 20.45 JUVENTUS-SAMPDORIA SKY

21/09/2020 Lunedì 20.45 MILAN-BOLOGNA SKY

30/09/2020 Mercoledì BENEVENTO-INTER SKY

30/09/2020 Mercoledì LAZIO-ATALANTA SKY

30/09/2020 Mercoledì UDINESE-SPEZIA SKY

Seconda giornata andata

26/09/2020 Sabato 15.00 TORINO-ATALANTA SKY

26/09/2020 Sabato 18.00 CAGLIARI-LAZIO SKY

26/09/2020 Sabato 18.00 SAMPDORIA-BENEVENTC SKY

26/09/2020 Sabato 20.45 INTER-FIORENTINA DAZN

27/09/2020 Domenica 12.30 SPEZIA-SASSUOLO DAZN

27/09/2020 Domenica 15.00 HELLAS VERONA-UDINESE DAZN

27/09/2020 Domenica 15.00 NAPOLI-GENOA SKY

27/09/2020 Domenica 18.00 CROTONE-MILAN SKY

27/09/2020 Domenica 20.45 ROMA-JUVENTUS SKY

28/09/2020 Lunedì 20.45 BOLOGNA-PARMA SKY

Terza giornata andata

02/10/2020 Venerdì 20.45 FIORENTINA-SAMPDORIA SKY

03/10/2020 Sabato 15.00 SASSUOLO-CROTONE SKY

03/10/2020 Sabato 18.00 GENOA-TORINO SKY

03/10/2020 Sabato 20.45 UDINESE-ROMA DAZN

04/10/2020 Domenica 12.30 ATALANTA-CAGLIARI DAZN

04/10/2020 Domenica 15.00 BENEVENTO-BOLOGNA SKY

04/10/2020 Domenica 15.00 LAZIO-INTER DAZN

04/10/2020 Domenica 15.00 PARMA-HELLAS VERONA SKY

04/10/2020 Domenica 18.00 MILAN-SPEZIA SKY

04/10/2020 Domenica 20.45 JUVENTUS-NAPOLI SKY

Quarta giornata andata

17/10/2020 Sabato 15.00 NAPOLI-ATALANTA SKY

17/10/2020 Sabato 18.00 INTER-MILAN SKY

17/10/2020 Sabato 18.00 SAMPDORIA-LAZIO SKY

17/10/2020 Sabato 20.45 CROTONE-JUVENTUS DAZN

18/10/2020 Domenica 12.30 BOLOGNA-SASSUOLO DAZN

18/10/2020 Domenica 15.00 SPEZIA-FIORENTINA DAZN

18/10/2020 Domenica 15.00 TORINO-CAGLIARI SKY

18/10/2020 Domenica 18.00 UDINESE-PARMA SKY

18/10/2020 Domenica 20.45 ROMA-BENEVENTO SKY

19/10/2020 Lunedì 20.45 HELLAS VERONA-GENOA SKY