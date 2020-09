Nations League: Olanda-Italia 0-1, gol di Barella

Di Redazione CalcioBlog lunedì 7 settembre 2020

Olanda-Italia 0-1: gli azzurri alla Johan Cruijff Arena si fanno perdonare il pareggio di esordio con la Bosnia

Olanda-Italia finisce 0-1 con gli azzurri che alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam si fanno perdonare il pareggio di esordio di Nations League con la Bosnia, rilanciandosi nel girone.

La squadra è rivoluzionata rispetto alla prima partita al Franchi di Firenza, con sette nuovi elementi su 11, e si vede fin da subito: l’Italia esprime un gioco pià sicuro e armonioso, collezionando dalle prime battute di gioco occasioni da gol con Barella, Zaniolo e Immobile. La replica degli olandesi è affidata a un pericoloso Wijnaldum.

Il gol del vantaggio per gli azzurri arriva, con un’azione ben congegnata, nei minuti di recupero della prima frazione di gioco. Cross di Immobile per la testa di Barella che non perdona. Al ritorno in campo, Insigne prova a mettere in sicurezza il risultato, poi è Donnarumma a dover salvare la porta su conclusione di Van de Beek.

L’Olanda spinge fino alla fine in cerca del pareggio ma è Kean - subentrato al posto di Zaniolo infortunatosi al ginocchio - che al 91’ da solo in area, fallisce il gol del raddoppio. L’Italia con la vittoria di stasera è prima nel suo gruppo di Nations League davanti all'Olanda, alla Bosnia e alla Polonia.