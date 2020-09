Shamrock Rovers-Milan 0-2: rossoneri avanti nei preliminari di Europa League

Di Redazione CalcioBlog giovedì 17 settembre 2020

Shamrock Rovers-Milan 0-2: nessun problema per i rossoneri nel secondo turno di qualificazione all'Europa League, i gol di Ibra e Calhanoglu

Shamrock Rovers-Milan 0-2 - Il Milan di Stefano Pioli vince sul campo dello Shamrock Rovers e supera il secondo turno di qualificazione alla prossima Europa League. Prossimo appuntamento per i rossoneri tra una settimana contro i norvegesi del Bodø/Glimt. Tutto facile in Irlanda per Ibrahimovic e soci, che fanno loro la partita con il più classico dei punteggi. Donnarumma viene chiamato in causa sostanzialmente solo una volta, per il resto buon allenamento per i milanesi, che avevano una caratura tecnica nettamente superiore agli avversari.

La partita si sblocca al 23’ con Ibrahimovic che, dopo aver dialogato con Calhanoglu, infila di destro sul primo palo il portiere avversario. Nella ripresa, al 67’ è proprio il fantasista turco a firmare il raddoppio con un destro all’incrocio. Nel finale, Pioli manda in campo anche i nuovi acquisti Brahim Diaz e Tonali.

Shamrock Rovers-Milan 0-1 | Tabellino

SHAMROCK ROVERS (3-4-3): Mannus; O'Brien, Lopes, Grace; Finn, McEneff, O'Neill (24' st Watts), Farrugia (37' st Kavanagh); Byrne, Greene (41' st Williams), Burke. A disposizione: Pohls, Marshall, Oluwa, Callan. Allenatore: Bradley

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer (38' st Tonali); Castillejo, Calhanoglu (38' st Diaz), Saelemaekers (28' st Krunic); Ibrahimovic. A disposizione: Tatarusanu, Colombo, Duarte, Laxalt. Allenatore: Pioli

ARBITRO: Farkas (Ung)

MARCATORI: 23' pt Ibrahimovic, 21' st Calhanoglu