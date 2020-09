Serie A 2020-21, 1a giornata: Milan trionfa sul Bologna grazie ad Ibrahimovic

Di Redazione CalcioBlog lunedì 21 settembre 2020

Il Milan trionfa sul Bologna grazie alla fantastica doppietta di Ibrahimovic e conquista i primi 3 punti nel campionato 2020-2021 di Serie A.

Il Milan di Pioli riparte alla grandissima nel campionato 2020-2021 di Serie A e si porta a casa la prima vittoria contro il Bologna grazie alla doppietta di un Ibrahimovic in forma smagliante, riuscito a segnare la prima rete al 35' e fare il bis al 51' con un rigore.

Tante le occasioni sprecate dal Bologna, così come quelle che il Milan si è lasciato sfuggire nei 90 minuti di match, ma è il risultato finale a contare: al fischio dell'arbitro restano soltanto i due gol di Zlatan Ibrahimovic, che regala al suo Milan i primi tre punti in classifica per il nuovo campionato.

Giocate sabato 19 settembre 2020

Fiorentina - Torino 1-0

Verona - Roma 0-0

Giocate domenica 20 settembre 2020

Parma - Napoli 0-2

Genoa - Crotone 4-1

Sassuolo - Cagliari 1-1

Juventus - Sampdoria 3-0

Lunedì 21 settembre 2020

Milan - Bologna 2-0

Mercoledì 30 settembre 2020

Ore 18:00, Benevento - Inter

Ore 18:00, Udinese - Spezia

Ore 20:45, Lazio - Atalanta

In classifica al momento troviamo Genoa, Juventus, Milan, Napoli e Fiorentina con 3 punti a testa, Sassuolo, Cagliari, Roma e Verona con un punto e tutte le altre a zero punti.