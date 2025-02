A rischio per Torino-Milan, Conceicao può perdere un altro big: arrivano brutte notizie dall’infermeria

A rischio per Torino-Milan, Conceicao può perdere un altro big. Dall’infermeria arrivano pessime notizie per Conceicao: i dettagli.

Il Milan, archiviata la cocente eliminazione dalla Champions League, è pronto a concentrarsi nuovamente sul campionato, con una sfida importante in programma sabato a Torino contro il Torino. Tuttavia, il clima a Milanello non è dei migliori, alimentato dalle recenti indiscrezioni su una proposta avanzata dal club a Theo Hernandez, che continua a tener banco e a generare preoccupazioni. Intanto, arrivano cattive notizie dall’infermeria per il tecnico Conceição, che dovrà fare i conti con nuovi problemi fisici. Le difficoltà si accumulano e il Milan dovrà affrontare il resto della stagione con una mentalità rinnovata, cercando di risollevarsi.

A rischio contro il Torino: brutte notizie dall’infermeria

Kyle Walker, terzino inglese del Milan, è al centro delle attenzioni mediche dopo aver riportato un problema muscolare nel corso dell’ultimo incontro disputato contro il Feyenoord. Il giocatore ha manifestato un fastidio alla coscia sinistra, una condizione che non ha ancora richiesto esami strumentali ma che potrebbe impensierire per le prossime partite. La sua presenza in campo sabato contro il Torino è quindi in bilico, ed è una situazione che il tecnico rossonero, Sergio Conceicao, sta monitorando con particolare attenzione.

Un’assenza che pesa e le possibili alternative

In caso di assenza forzata di Walker, il Milan potrebbe trovarsi a rivedere le proprie scelte tattiche. Alex Jimenez emerge come potenziale sostituto nella fascia destra della difesa. Il suo contributo è già stato rilevante in precedenti occasioni, dimostrando una certa sinergia con gli attaccanti della squadra, come evidenziato dall’assist decisivo a Rafael Leao durante la partita con l’Hellas Verona. Ciò obbligherebbe a mantenere Theo Hernandez nella posizione di terzino sinistro, nonostante si fossero ventilate possibilità di rotazione. Sergio Conceicao si trova di fronte a scelte difficili, non solo dal punto di vista tattico ma anche per quanto riguarda la gestione del morale della squadra. Il tecnico sembra intenzionato a dare fiducia a Hernandez, nonostante le recenti prestazioni discutibili. Altre possibili rotazioni includono variazioni nel tridente offensivo, dove nomi come Pulisic, Rafael Leao e Joao Felix sono sotto esame, con Musah e Fofana pronti a fornire nuove energie nell’undici titolare.

