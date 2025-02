Dai nerazzurri al Milan per 18 milioni, colpo a sorpresa di mercato: Ibra “pronto” all’incredibile affondo a giugno

Dai nerazzurri al Milan per 18 milioni, colpo a sorpresa di mercato. Si vocifera che Ibra starebbe valutando l’affondo a giugno.

Il Milan è deciso a voltare pagina dopo una serata di Champions che lascia ancora amarezza, tanto tra i tifosi quanto tra la dirigenza. Cardinale, evidentemente infastidito da una stagione che non sta rispettando le aspettative, starebbe valutando un cambiamento radicale ai vertici del club per la prossima stagione, con possibili modifiche importanti a livello dirigenziale. Sul fronte mercato, una nuova candidatura si fa strada: Ibrahimović sarebbe pronto a fare un affondo decisivo a giugno per portare un nuovo rinforzo a Milanello, cercando di rimediare agli errori della stagione e di rafforzare la rosa in vista del futuro. Il Milan è quindi pronto a cambiamenti significativi sia in campo che fuori.

Nel panorama delle strategie future, l’addio di Theo Hernandez emerge come uno dei nodi cruciali. La sua espulsione in un momento decisivo della stagione ha accelerato le riflessioni su un possibile rinnovo, atteso ormai da mesi ma mai concretizzatosi. Di fronte alla possibilità di fare cassa, la dirigenza sembra orientata a cercare un degno sostituto per il terzino. La ricerca si concentra su Maxime De Cuyper, il terzino mancino in forza al Club Brugge, valutato – scrive Milanlive.it – intorno ai 18 milioni di euro. A 24 anni, cresciuto nelle giovanili del club belga, De Cuyper potrebbe rappresentare la soluzione ideale per il Milan. Il suo contratto, in scadenza nel 2028, non rende la trattativa semplice, ma il club rossonero sembra pronto a fare un primo approccio per verificare la disponibilità del Club Brugge a trattare. Con una valutazione già positiva del suo potenziale contributo alla squadra, De Cuyper si candida come uno dei protagonisti del mercato estivo milanista.

I numeri del potenziale nuovo colpo rossonero

De Cuyper, con 37 presenze tra campionato e coppe e un contributo di 1 gol e 5 assist vincenti, ha dimostrato di avere le qualità tecniche e la versatilità richieste per il calcio italiano. La sua possibile integrazione nel Milan rappresenterebbe un interessante tassello in vista di un imminente rinnovamento della rosa, con il club che mira a tornare protagonista in Italia e in Europa.

