La Gazzetta dello Sport propone un focus su Lautaro Martinez, che con l’Inter nelle ultime 8 gare è andato a segno solo una volta

Secondo l’analisi della Gazzetta dello Sport, urge una sveglia in area di rigore per Lautaro Martinez, lontano dal gol da troppo tempo con la maglia della sua Inter:

LAUTARO– Cercasi disperatamente Lautaro Martinez. Ne ha bisogno l’Inter, per continuare a sognare in grande in Europa e garantirsi un posto in campionato per la prossima Champions League. E ne ha disperatamente bisogno Simone Inzaghi, per sentirsi più saldo sulla panchina nerazzurra in questo complicato finale di stagione. La notte di Coppa Italia ha confermato il trend negativo del Toro: un solo gol nelle ultime otto partite ufficiali, incluso il primo fondamentale crocevia europeo contro il Porto.

EMERGENZA FISICA?

Lautaro s’è smarrito, nel momento cruciale della stagione. Non che sia la prima volta che il Toro entra in un periodo di crisi realizzativa evidente, certo. Però stavolta la cosa potrebbe pesare più delle altre, soprattutto per gli obiettivi dell’Inter. Perché non è soltanto un problema di finalizzazione, di occasioni che arrivano col contagocce e percentuale realizzativa crollata di dieci punti da marzo rispetto a gennaio e febbraio (dal 16% al 6). È l’atteggiamento del corpo di Martinez in campo a far suonare il campanello d’allarme: il Toro è chiaramente in riserva di energie, fatica a rincorrere l’avversario, fatica a strappare sulla trequarti, a liberarsi al tiro, a sfruttare il corpo per crearsi spazio. Laurato Martinez è diventato un attaccante leggibile per le difese avversarie, e questo per l’Inter è un grosso problema.

LA PREOCCUPAZIONE CRESCE

Il paradosso, ora, è che quella ricarica di consapevolezza ed entusiasmo che aveva trasformato il Toro in macchina letale nei primi due mesi del 2023 potrebbe presentare un conto amarissimo per il mondo nerazzurro. Tra gennaio e febbraio, Lautaro ha disputato 13 partite, realizzato 8 reti e servito un assist. In più, 49 tiri totali, 17 nello specchio, 13 occasioni create e un “Expected gol” (occasioni potenziali da gol) che arriva quasi a sei a partita (5,97), contro l’1,88 dell’ultimo mese.

Lo status di campione del mondo aveva riportato in Italia un Lautaro mai visto: letale in area di rigore e sempre nel vivo della trama offensiva nerazzurra. Oggi, Martinez non riesce più a garantire un certo tipo di prestazione, perché sono le gambe che sembrano essersi ingolfate. Le fatiche del Mondiale stanno presentando il conto e ad Appiano Gentile cresce la preoccupazione: i dati fisici di Lautaro sono tra i peggiori della rosa.

LU-LA

A Torino solo un rigore in pieno recupero di Lukaku ha permesso all’Inter di evitare la quarta sconfitta consecutiva e al suo attacco di restare all’asciutto per altrettante partite. Ma è poco, troppo poco visto il potenziale dell’arsenale. E fa specie vedere che proprio adesso che Lukaku sta cominciando ad aumentare i giri del motore, Lautaro proceda ad andatura di crociera. La Lu-La quest’anno è stata soltanto un dolce ricordo per il popolo nerazzurro, che sognava lo scudetto della stella dopo aver brindato lo scorso anno alla definitiva consacrazione di Lautaro.

Che resta uno degli attaccanti più forti al mondo, senza dubbio. E pure il pezzo più pregiato della gioielleria di casa. Ritrovare Lautaro diventa ora una missione, ma intanto il Toro rischia la seconda panchina consecutiva in A domani a Salerno, cosa inimmaginabile appena un mese fa, quando Lautaro segnava in tutti i modi e da tutte le posizioni. Da quel rigore sbagliato a La Spezia, il Toro non si è più ripreso, ma ora urge la sveglia. In gioco c’è parte del futuro dell’Inter.

L’articolo AAA, cercasi disperatamente Lautaro: all’Inter mancano i suoi gol proviene da Inter News 24.

