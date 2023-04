L’ad dell’Inter Beppe Marotta muoverà una richiesta al consiglio federale per cercare di mettere un freno agli insulti razzisti nel calcio

Dopo i fatti di Juventus-Inter e i cori razzisti uditi da parte di alcuni tifosi, l’ad nerazzurro Beppe Marotta non è stato con le mani in mano.

Come riferisce il giornalista Franco Vanni su Twitter, infatti, Marotta chiederà che si possa comunicare direttamente con l’arbitro per far sospendere l’incontro in caso di insulti di stampo razzista:

Marotta chiederà in consiglio federale che, in caso di insulti razzisti, gli ispettori possano comunicare in diretta con l’arbitro, di modo che possa sospendere la partita. Oggi è assurdo: il giocatore vittima di razzismo viene sanzionato subito, il comportamento razzista no — franco vanni (@franvanni) April 6, 2023

