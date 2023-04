Un aggiornamento circa le condizioni di Skriniar e Calhanoglu, che sperano di essere disponibili per il ritorno di Coppa tra Inter e Juve

Tuttosport aggiorna sulle condizioni di Milan Skriniar e Hakan Calhanoglu, che scalpitano per tornare in campo nel match di ritorno di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Inzaghi, però, spera di riaverli a disposizione anche prima del 26 aprile:

SKRINIAR E CALHANOGLU– L’Inter per il ritorno ha per il momento due certezze, le assenze per squalifica di Handanovic e Lukaku che avranno come principale conseguenza il ritorno fra i titolari di Onana e la conferma di Dzeko, a meno che Inzaghi non pensi alla mossa a sorpresa di Correa. Piuttosto, il tecnico dovrebbe recuperare due titolari assenti a Torino. Anzi, a dirla tutta Inzaghi confida di ritrovare Skriniar (lomboglutalgia sinistra) e Calhanoglu (adduttore della coscia destra) già prima

LE CONDIZIONI– Il difensore, dopo i minuti finali a Porto il 14 marzo, non ha più giocato e non è andato in nazionale durante la sosta. Negli ultimi giorni ha svolto dei lavori personalizzati sul campo e c’è la speranza, seppur flebile, di poterlo portare a Lisbona per l’andata dei quarti contro il Benfica in programma martedì. Calhanoglu invece si è fatto male con la nazionale turca il 28 marzo e lavora principalmente per la sfida di ritorno con i portoghesi (19 aprile). Dunque entrambi dovrebbero esserci con la Juventus.

L’articolo Inter: Calhanoglu e Skriniar con la Juve? Inzaghi spera prima proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG