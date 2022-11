Ignazio Abate ha commentato la vittoria del Milan Primavera contro il Salisburgo. Le parole dell’allenatore rossonero

PARTITA – «Sono contento della prestazione e del passaggio del turno. Ci tenevamo molto, era dal 2013 che non ottenevamo questo risultato, sono orgoglioso. I ragazzi mi hanno emozionato, abbiamo incontrato una squadra forte ma siamo rimasti in partita battagliando e rispondendo colpo su colpo. Sappiamo ora che dobbiamo recuperare qualche posizione in campionato. Anche oggi abbiamo messo in campo molti ’05 e ’06 contro una squadra praticamente di soli ’04, questo è un motivo di orgoglio.»

