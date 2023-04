Nel post partita del suo Milan Primavera contro l’Hajduk Spalato in Youth League, Ignazio Abate, ha commentato così la sconfitta

Nel post partita del suo Milan Primavera contro l’Hajduk Spalato in Youth League, Ignazio Abate, ha commentato così la sconfitta. Le parole riportate da Calciomercato.com

«Siamo usciti contro una squadra che non ci ha messo assolutamente sotto, questo è il calcio. Gli episodi ci hanno girato contro, abbiamo preso gol leggero. Potevamo metterci un pò di qualità in più, nel nostro momento migliore abbiamo preso gol. Questa è esperienza, sarà una notte difficile ma c’è da andare avanti. Abbiamo le qualità per fare un ottimo finale di stagione, venderemo cara la pelle»

DIRIGENZA – «Era al gran completo anche questa sera, si seguono, ci confrontiamo su tutto, alla base c’è la crescita dei ragazzi»

ALLENARE LA PRIMA SQUADRA – «Dentro di me sono un competitivo mi piacerebbe un domani misurarmi con i più grandi, io sto crescendo insieme ai ragazzi, l’anno prossimo sarò ancora più pronto. Presto per pensare ai grandi ma ho il fuoco dentro e la passione non mi mancano. In questo momento come detto mi vedo con i giovani»

