Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Ignazio Abate, allenatore del Milan Primavera, ha parlato così di Chaka Traorè in rampa di lancio per la prima squadra:

«Un ragazzo molto sensibile, all’inizio con me non si apriva molto, poi ho scoperto un ragazzo dal cuore d’oro. Ha un talento incredibile, un tasso tecnico molto alto, ma deve farlo combaciare con la concretezza, è ancora fumoso, si piace troppo. Era già in programma che sarebbe stato promosso a tutti gli effetti in prima squadra»

