La Campagna Abbonamenti 2023 2024 in casa Inter sta continuando a gonfie vele, e lunedì partirà la vendita libera

Grande novità in casa Inter per quanto concerne la Campagna Abbonamenti 2023-2024, che da lunedì darà il via alla vendita libera nerazzurra.

Come sottolineato dal sito ufficiale, la procedura avverrà lunedì 10 luglio alle ore 14:00, ma soltanto con coloro che avranno a disposizione la tessera SiamoNoi.

